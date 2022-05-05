Санкт-Петербург, 5 мая, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В честь Героя Советского Союза, легендарного подводника Александра Маринеско предложили назвать сквер в Кировском районе Санкт-Петербурга. Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе депутата Законодательного собрания Петербурга, члена фракции «Справедливая Россия» Андрея Алескерова.

ИА REGNUM Возложение цветов на могилу Александра Маринеско на Богословском кладбище Петербурга (архивное фото)

Парламентарий направил инициативу в городскую топонимическую комиссию с предложением о присвоении имени героя безымянному скверу в Кировском районе. Предложение депутата подразумевает, что сквер будет носить имя легендарного командира подлодки С-13 Александра Маринеско.

В муниципалитете Автово поддержали идею депутата. Задача теперь состоит в том, чтобы добиться положительного решения топонимической комиссии.

«Присвоение названия «сквер Александра Маринеско» месту, где на сегодняшний день расположен памятник, учитывая грядущее в 2023 году 110-летие со дня рождения и 60-летие со дня смерти героического подводника, считаю абсолютно справедливым. Это решение будет способствовать увековечиванию памяти о герое Великой Отечественной войны, добавит в число исторических топонимов нашего города еще один адрес», — заявил Алескеров.

Предложение по переименованию сквера наиболее актуально, поскольку на его территории уже установлен памятник герою-подводнику.