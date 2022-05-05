Париж, 5 мая 2022, 09:21 — REGNUM Во Франции заявили, что страна может обойтись без российской нефти, сообщает Le Parisien.
«Никаких серьезных проблем с поставками не выявлено, при условии, что у нас будет несколько месяцев для реорганизации логистических потоков, как для сырой нефти, так и для дизельного топлива», — заявил Оливье Гантуа, глава Ufip Energies and Mobilities.
По его словам, экспортируемая российская нефть будет перенаправлена в страны, не принявшие эмбарго, в частности Китай, Индию, большинство африканских стран, страны южной Америки. Однако это будет иметь свою цену.
«Существующая схема поставок — это оптимизированная схема, по которой мы привозим во Францию те бочки, которые наиболее интересны с экономической точки зрения. Как только мы отклонимся от этой схемы, можно предположить, что это будет стоить дороже», — отметил Оливье Гантуа.
Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заверил, что Париж продолжит помогать Киеву в долгосрочной перспективе.
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