Париж, , 09:21 — REGNUM Во Франции заявили, что страна может обойтись без российской нефти, сообщает Le Parisien.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Никаких серьезных проблем с поставками не выявлено, при условии, что у нас будет несколько месяцев для реорганизации логистических потоков, как для сырой нефти, так и для дизельного топлива», — заявил Оливье Гантуа, глава Ufip Energies and Mobilities.

По его словам, экспортируемая российская нефть будет перенаправлена ​​в страны, не принявшие эмбарго, в частности Китай, Индию, большинство африканских стран, страны южной Америки. Однако это будет иметь свою цену.

«Существующая схема поставок — это оптимизированная схема, по которой мы привозим во Францию ​​те бочки, которые наиболее интересны с экономической точки зрения. Как только мы отклонимся от этой схемы, можно предположить, что это будет стоить дороже», — отметил Оливье Гантуа.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заверил, что Париж продолжит помогать Киеву в долгосрочной перспективе.

Читайте также: Власти Франции вновь заверили Киев в поддержке