Москва, 5 мая, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В Москве, по данным на начало мая 2022 года, завершен капитальный ремонт в 41 поликлинике. В обновленных поликлиниках получают медицинскую помощь более 900 тыс. жителей 37 районов, сообщается на портале мэра столицы.

Mos.ru Поликлиника

В настоящее время работы продолжаются в 88 зданиях поликлиник. Всего в программу реконструкции включены более 200 взрослых и детских поликлиник, или почти половину амбулаторного фонда Москвы.

После капремонта капремонта поликлиники оснащают современной медицинской техникой. Здесь устанавливают маммографы, рентген-аппараты, аппараты МРТ, КТ, УЗИ и другое новейшее оборудование.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение трех лет капитальный ремонт планируется провести в 137 поликлиниках Москвы.

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