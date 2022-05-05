Тбилиси, , 09:20 — REGNUM Грузия продолжит вести торговые отношения с Россией, так как это делает и Украина. Об этом заявил журналистам председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Ираклий Кобахидзе Gd.ge

«80% газа поступает в ЕС через Украину и не только поступает, но и российский газ возвращается Украине в виде реимпорта. То есть, в части газа у Украины по-прежнему обычные торговые отношения с РФ», — сказал Кобахидзе.

Он отметил, что торговать с Россией в условиях санкций Запада вполне «естественно», если так поступает и Украина. Политик подчеркнул, что Грузия не будет вводить антироссийские санкции. Кобахидзе указал на то, что Молдавия поступила также.

Лидер «Мечты» заявил, что, сохраняя отношения с Россией, Грузия заботится об экономике и благополучии граждан, а также не допускает втягивания в вооружённый конфликт.

Напомним, после объявления западными странами санкций против России представители руководства Грузии сделали ряд заявлений, что присоединение к санкциям нанесет вред грузинской экономике. Позже посол США в Тбилиси Келли Дегнан заявила, что Грузии не обязательно вводить санкции, достаточно поддержать те, что уже ввели западные страны.