Уфа, , 09:21 — REGNUM Легкоатлетическая эстафета, посвященная 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоится в Уфе. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба городской администрации.

Забег Gto.ru

Церемония открытия состоится 6 мая в 11:00 часов в парке Победы. Затем пройдет возложение цветов к Вечному огню. Эстафета начнется в 11:30 часов.

Отмечается, что в этом году на старт выйдут школьники, учащиеся гимназий, лицеев, техникумов, колледжей, студенты, участники спортивных и подростковых клубов, сотрудники предприятий и организаций.

«Самым массовым по традиции станет «Забег Мира», в котором участвуют ветераны спорта, начинающие легкоатлеты и все желающие», — сообщает пресс-служба.

Протяженность каждого этапа маршрута составляет от 250 до 500 метров.

Помимо этого, в ходе мероприятия впервые планируют провести военно-тактическую игру с элементами лазертага.

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