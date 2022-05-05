Лондон, , 09:18 — REGNUM Футболка знаменитого аргентинского футболиста Диего Марадоны, в которой он забил гол рукой в ворота сборной Англии на чемпионате мира 1986 года, продана на аукционе за £7,14 млн ($8,93 млн). Об этом сообщается на сайте аукционного дома Sotheby’s.

Диего Марадона празднует гол в ворота сборной Англии Dani Yako

Отмечается, что лот ушёл с молотка за сумму, которая оказалась значительно выше оценочной стоимости, установленной на уровне £4-6 млн ($5-7,5 млн).

«Пожалуй, это самая желанная для коллекционеров спортивная футболка, которая когда-либо выставлялась на торги», — сказал представитель Sotheby’s Брэм Уочтер.

По его словам, футболка Марадоны вполне оправданно побила рекорд, став самым дорогим предметом такого рода, когда-либо проданным с аукциона.

Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году, когда за майку бейсболиста клуба «Нью-Йорк Янкиз» Бейба Рута, которую он носил в 1928–1930 годах, было заплачено $8,8 млн.

Также сообщается, что футболку Марадоны выставил на продажу бывший футболист сборной Англии Стив Ходж, который поменялся с ним майками после матча ¼ чемпионата мира 1986 года. Именно в том матче Марадона забил гол рукой, получивший название «рука бога», а также гол, признанный «голом столетия».

Читайте также: В Аргентине завершили расследование смерти Марадоны