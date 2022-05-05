Южно-Сахалинск, 5 мая, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Во всех образовательных учреждениях Сахалина и Курил усилены меры антитеррористической безопасности. В бюджете островного региона на 2022 год на эти цели было изначально предусмотрено более 23 млн рублей. Расходы на обеспечение антитеррористической безопасности увеличили ещё на 20 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

ИА REGNUM В школу

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«На прошлой неделе произошла страшная трагедия под Ульяновском. Мужчина открыл стрельбу в детском саду. Необходимо быть уверенными, что в нашем регионе такое не произойдет, и обеспечить все необходимые меры безопасности в образовательных учреждениях», — сказал губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

В учреждения образования Сахалина прошли внеплановые проверки. С персоналом провели совещания по укреплению и снижению уязвимости объектов с отработкой алгоритмов действий в условиях ЧС. Также на объектах образования усилен контроль пропускного режима.

На сегодняшний день все здания с массовым пребыванием детей оснащены системами видеонаблюдения, контроля и управления доступом в учреждения, ограждены по периметру, оборудованы наружным освещением и кнопками вызова вневедомственной охраны.

Как сообщало ИА REGNUM, В Ульяновской области после трагедии в детском саду «Рябинка», где убиты двое детей и воспитатель, состоялась повторная встреча правоохранителей и чиновников с родителями дошкольников.