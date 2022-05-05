Москва, 5 мая, 2022, 11:35 — ИА Регнум. На онлайн-платформе «Учи. ру» подведены итоги онлайн-олимпиады по экологии и окружающему миру, в которой приняли участие более 915 тысяч учащихся 1−6 классов. Школьники всей страны в поддержку национального проекта «Экология» развивали экологическое мышление и учились беречь природу. Самыми активными участниками онлайн-состязания стали ученики из Москвы, Московской, Челябинской, Кемеровской областей, а также Республики Татарстан.

Vk. com/roscosmos Вид с МКС на Землю

«С каждым годом количество участников олимпиады растет, это очень важно. Ребята хотят знать, как устроены экосистемы, как правильно беречь природу, что нужно делать, чтобы не истощить её ресурсы. Создается клуб единомышленников, объединяющий людей от Калининграда до Камчатки. Поздравляю всех, кто пробовал свои силы в конкурсе, с личным результатом, и рассчитываю на то, что какой бы жизненный путь участники олимпиады ни выбрали, бережное отношение к природе останется у ребят навсегда», — подчеркнул глава Минприроды России Александр Козлов.

Школьники проверили свои знания правил поведения в лесу и профилактики лесных пожаров, а также ответили на вопросы о животных. Из предложенных заданий ребята могли узнать об основных принципах генетики, а также о среде обитания того или иного животного.

Как показала статистика, большинство школьников уже знают основные правила поведения на природе, позволяющие предотвращать пожары и беречь лес. С заданиями на эти тематики справились более 55% учеников 1−6 классов. А вот с вопросами о причинах природных явлений и рациональном использовании ресурсов ребята справились хуже: на них ответили 41% и 25% всех участников соответственно.

«Задания олимпиады учитывают ключевые направления национального проекта «Экология», такие как борьба с лесными пожарами и сохранение редких видов животных. Показать детям, что человек и природа неразрывно связаны друг с другом, — важнейшая задача нашей экопросветительской инициативы. Если проводить такую работу регулярно, сегодняшние школьники вырастут с совершенно новым типом мышления — экологическим, это поможет им избежать многих ошибок и сохранить родную природу», — прокомментировала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Онлайн-соревнование по экологии прошло на платформе Учи. ру во второй раз. В 2021 году в ней приняли участие более 820 тыс. учеников, в этот раз количество участников увеличилось почти на 100 тыс.

«Важно развивать экологическое мышление с детства. Поэтому мы не первый год проводим подобные инициативы на Учи. ру: наши курсы, онлайн-олимпиады и другие активности направлены на формирование у подрастающих поколений полезных привычек и осознанного отношения к природе», — поделился генеральный директор образовательной онлайн-платформы Учи. ру Илья Паршин.

Задания олимпиады были разработаны таким образом, чтобы познакомить и вовлечь детей в дальнейшее изучение тем окружающего мира и экологии, вызвать желание заботиться о природе. Параллельно с онлайн-олимпиадой в регионах страны прошло более 700 очных уроков по экологии, разработанных движением волонтеров-экологов «Делай!», в рамках которых учителя и волонтеры рассказывали школьникам, как человек может снизить нагрузку на окружающую среду. Их участниками стали более 22,6 тыс. детей.

Учителя и родители сходятся во мнении, что подобного рода инициативы полезны для детей: ребенок, как правило, начинает сразу применять полученные знания в повседневной жизни.

«Ребята стали больше интересоваться экологией. Например, многие уже сейчас отказываются от использования одноразовой посуды и хотят помогать в озеленении и уборке мусора в своем регионе», — поделились педагоги участников олимпиады.

Организаторами просветительской инициативы выступили образовательная онлайн-платформа Учи. ру и АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии и Министерства просвещения России.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Экология» нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.

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