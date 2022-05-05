Лондон, , 09:13 — REGNUM Как провокация может рассматриваться присоединение к Североатлантическому альянсу (НАТО) Швеции и Финляндии. Об этом 5 мая сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на одного из дипломатов Евросоюза.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Присоединение к НАТО было бы огромной провокацией», — сказал он.

Также в материале издания отмечается, что Швеция и Финляндия обеспокоены обеспечением своей безопасности во временной промежуток между подачей заявления и официальным вступлением в альянс, так как на этот период на них не станет распространяться статья 5 Вашингтонского договора о коллективной обороне стран НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что женское крыло правящей партии Швеции — социал-демократической — выступило против вступления королевства в НАТО.