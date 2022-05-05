Москва, 5 мая, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Ограничения на работу ряда аэропортов на юге и в центре России продлены до 13 мая. Об этом 5 мая сообщили в Росавиации.

(сс) Adrian Pingstone Самолет

Работа 11 аэропортов ограничена в связи с проведением специальной военной операции России на Украине. Останутся закрыты воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Липецка, Симферополя и Элисты.

Пассажирам рекомендовано пользоваться другими аэропортами — в Сочи, Ставропольском крае, Волгограде, а также в столице. Одновременно РЖД увеличило количество поездов в города, где приостановлено авиасообщение.