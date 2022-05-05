Тункинский район, Бурятия, 5 мая, 2022, 09:12 — ИА Регнум. В Тункинский район Бурятии, где ищут пропавшего 12-летнего ребёнка, прибывают добровольцы из Тамбовской, Кемеровской областей и Кабардино-Балкарии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт».

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Поиски пропавшего ребёнка в Бурятии

4 мая в поисках принимали участие 104 человека. В операции задействованы в том числе кинологи, конники и квадрокоптеры. Отработано более 60 задач, проверены заброшенные здания, лес, сеновалы, колодцы и так далее.

«Общий километраж проверенной территории составил 650 км, с учетом работы беспилотного летательного аппарата», — отметили в отряде.

Как сообщало ИА REGNUM, после ссоры с пьяным отцом 27 апреля мальчик ушёл из дома с двумя собаками в неизвестном направлении. Спустя два дня голодные и грязные собаки вернулись домой.