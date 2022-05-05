Ярославль, 5 мая, 2022, 09:12 — ИА Регнум. В Ярославле директор «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Глеб Масленцев покинул свой пост. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM

city-yaroslavl.ru Глеб Масленцев

Глеб Масленцев возглавил «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» в январе 2020 года, сначала как исполняющий обязанности, потом как полноценный директор. «Агентство» является заказчиком работ по ремонту дорог и дворовых территорий в Ярославле, включая капитальные ремонты по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Масленцев — известный специалист в дорожной отрасли. Помимо «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ», он руководил областным предприятием «Ярдормост». Новым местом работы Масленцева может стать АО «РУМСР» — подрядная организация, которая в этом году в Ярославле ремонтирует проспект Толбухина и несколько улиц в Дзержинском районе.

Исполняющим обязанности директора «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» назначен Дмитрий Михеев, который до этого трудился заместителем Масленцева.