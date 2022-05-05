Калуга, , 09:40 — REGNUM В Калуге в Свято-Троицком соборе викарий Калужской епархии, епископ Тарусский Леонид совершил молебен перед образом Калужской иконы Божией Матери и освятил икону, которую передадут для одного из храмов освобождённого Мариуполя. Об этом 5 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе Калужской епархии.

Калужскую икону Божией Матери передадут храму в Мариуполе eparhia-kaluga.ru

Владыка Леонид благословил делегацию региона, которая с гуманитарным грузом доставит святыню в Донецкую Народную Республику. Поездка калужан на Донбасс проходит в рамках Пятого международного проекта межнационального согласия, сохранения исторической памяти, борьбы с нацизмом-фашизмом «Маяки дружбы. День Победы — один на всех!». В ходе мероприятия представители Калужской области возложат цветы к памятникам героев Великой Отечественной войны, павших на территории Донбасса.

«Крайне важно накануне самого святого праздника — 9 Мая — поддержать жителей Донбасса, их воинов, российских воинов, которые сражаются с нацизмом на украинской земле. Калужская область — первый регион, который участвует в акции «Маяки дружбы. День Победы — один на всех!» на территории Донбасса», — отметил министр внутренней политики и массовых коммуникаций региона Олег Калугин.

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