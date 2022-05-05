В храм Мариуполя передадут Калужскую икону Божией Матери
Калуга, 5 мая, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В Калуге в Свято-Троицком соборе викарий Калужской епархии, епископ Тарусский Леонид совершил молебен перед образом Калужской иконы Божией Матери и освятил икону, которую передадут для одного из храмов освобождённого Мариуполя. Об этом 5 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе Калужской епархии.
Владыка Леонид благословил делегацию региона, которая с гуманитарным грузом доставит святыню в Донецкую Народную Республику. Поездка калужан на Донбасс проходит в рамках Пятого международного проекта межнационального согласия, сохранения исторической памяти, борьбы с нацизмом-фашизмом «Маяки дружбы. День Победы — один на всех!». В ходе мероприятия представители Калужской области возложат цветы к памятникам героев Великой Отечественной войны, павших на территории Донбасса.