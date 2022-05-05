Москва, 5 мая, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Росавиация продлила режим ограничения полётов в некоторые районы южной и центральной частей страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

(сс) rawpixel В аэропорту

Полеты будут по-прежнему ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается также, что информацию об изменениях в расписании работы авиаперевозчиков и аэропортов можно узнать на их сайтах.