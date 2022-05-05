* талибами — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, 5 мая, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Фронт национального сопротивления сообщает, что в бою с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в кишлаке Косатарош уезда Андараб в Афганистане, был убит один из командиров фронта. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Убийство

Шукрулла Андараби был окружён талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в собственном доме, когда приехал навестить свою семью по случаю Ид аль-Фитр.

По данным фронта, инцидент произошёл в ночь на 4 мая, и Андараби в одиночку отбивался от бойцов «Красного отряда» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), элитного подразделения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

После падения Кабула в августе 2021 года в провинции Панджшер и уезде Андараб провинции Баглан произошло наибольшее количество столкновений между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и группами вооружённого сопротивления.

Ранее, 1 мая, Фронт сопротивления заявил, что восемь талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и ещё несколько ранены в бою при Пуле-Хесаре в уезде Андараб.