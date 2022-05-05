Ставрополь, , 09:08 — REGNUM Обстановка в туристической сфере на Ставрополье не вызывает опасений, несмотря на санкции. Туристический поток стабильно растет и по показателям приближается к уровню доковидного 2019 года. Об этом сообщил 4 мая губернатор края Владимир Владимиров в ходе координационного совета по обеспечению экономической стабильности в крае.

Скульптура орла — символ Кавминвод Никита Устинов © ИА REGNUM

По словам главы региона, за первый квартал 2022 года курорты Ставрополья посетили почти 300 тыс. человек. Весной объемы бронирования выросли на 30% по сравнению с предыдущим годом. В ставропольских санаториях и гостиницах уже забронировано около 43 тыс. мест.

«В первом квартале этого года наш край посетили 297 тысяч отдыхающих — мы вплотную приблизились к показателям «доковидного» 2019 года. Объемы бронирования этой весной выросли почти на треть в сравнении с аналогичным периодом 2021-го. Так что, наши курорты сейчас чувствуют себя достаточно уверенно», — написал Владимиров по итогам совещания.