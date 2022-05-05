Ереван, , 09:08 — REGNUM Сотрудники офиса омбудсмена Армении зафиксировали множественные случаи нарушения правоохранителями прав участников протестных акций в Ереване. Об этом омбудсмен республики Кристине Григорян сообщила журналистам.

На улицах Еревана Иосиф Кубатьян © ИА REGNUM

«Вновь зафиксированы факты применения несоразмерной силы. В частности, некоторых задержанных били, толкали, тащили по земле», — сказала Григорян.

Она также сообщила, что случаях несанкционированного доступа полицейских к данным мобильных телефонов задержанных и просмотра личной информации. Были зафиксированы случаи, когда граждан задерживали, несмотря на то, что они выполняли требования правоохранителей или не являлись участниками акций.

При этом правозащитники отметили и случаи неуважительного отношения к сотрудникам правоохранительных органов. Также в ряде СМИ не удаляют на сайтах видеоролики, где есть неприемлемые и оскорбительные комментарии.

Стоит отметить, ранее армянские СМИ сообщали, что правоохранители Еревана задерживали протестующих, которые надели маски с лицом премьер-министра республики Никола Пашиняна.

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