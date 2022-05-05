Вашингтон, , 09:27 — REGNUM США не собираются менять свою стратегию в отношении России и Украины в преддверии 9 мая — российского Дня Победы. Об этом заявил на брифинге глава пресс-службы американского госдепартамента Нед Прайс.

Нед Прайс U.S. Department of State

Отвечая на вопрос о позиции Вашингтона в связи с приближением этой даты, Прайс отметил, что есть множество спекуляций о том, «что русские могут сделать или не сделать на 9 мая».

8 и 9 мая — важные даты не только для России, но и для всей Европы, и для США, сказал он. В эти дни Вашингтон будет придерживаться той же стратегии, которой придерживался с 24 февраля. Она включает помощь Украине и давление на Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что нынешний курс американской администрации по отношению к России и Украине полностью оправдывает себя.

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