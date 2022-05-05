Оренбург, , 09:06 — REGNUM В Оренбургской области в марте 2022 года предприниматели оформили в банках отсрочку по предоставленным ранее кредитам на сумму 2,2 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 5 мая в пресс-службе оренбургского отделения Уральского главного Управления Центробанка России.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Представители малого и среднего бизнеса в общей сложности реструктурировано 307 кредитов. Из них три четверти — по закону о кредитных каникулах.

В течение месяца банки по собственным программам изменили условия договоров для 81 предприятия малого и среднего бизнеса Оренбуржья. Общая задолженность, по которой предпринимателям предложены более комфортные графики платежей, составила 1,4 млрд рублей.

Стоит отметить, в марте начал действовать обновлённый закон о кредитных каникулах для бизнеса, включённого в перечень пострадавших от санкций отраслей. На законодательном уровне дана возможность отсрочки платежей по кредитам, оформленным до 1 марта 2022 года.

«Предприятия, работающие в сферах, не вошедших в перечень пострадавших отраслей, могут претендовать на реструктуризацию кредитов по собственным программам банков. Например, это может быть уменьшение размера ежемесячных платежей за счёт увеличения срока погашения долга. Банк России рекомендовал кредиторам идти навстречу заёмщикам в сложной ситуации и пересматривать условия заключённых ранее кредитных договоров», — сказал управляющий отделением Банка России по Оренбургской области Александр Стахнюк.