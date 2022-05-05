Екатеринбург, , 09:09 — REGNUM На Среднем Урале в полосе отвода железной дороги на перегоне Березит — Кедровка загорелась сухая растительность. Организована проверка природоохранного законодательства, сообщили журналистам в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Травяной пожар Pxhere.com

Возгорание уже ликвидировано. Для этого привлекли пожарные поезда.

По факту произошедшего сотрудники транспортной полиции проводят доследственную проверку. В ходе проверочных мероприятий правоохранители оценят соблюдение требований законодательства руководителями предприятий железнодорожного транспорта.