Луганск, , 09:05 — REGNUM Украинские диверсанты запугивают жителей освобождённых территорий Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Андрей Марочко Народная милиция ЛНР

По его словам, в освобождённых населённых пунктах фиксируется много радикалов и националистов, которые стараются навести панику.

«Они работают не против нас, а против мирных жителей, которые переходят на сторону Луганской Народной Республики. Запугивают жителей, тех, кто пожелал продолжить службу гражданскую», — сказал Марочко в эфире RT.