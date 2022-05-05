Луганск, 5 мая 2022, 09:05 — REGNUM Украинские диверсанты запугивают жителей освобождённых территорий Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Андрей Марочко
Андрей Марочко
Народная милиция ЛНР

По его словам, в освобождённых населённых пунктах фиксируется много радикалов и националистов, которые стараются навести панику.

«Они работают не против нас, а против мирных жителей, которые переходят на сторону Луганской Народной Республики. Запугивают жителей, тех, кто пожелал продолжить службу гражданскую», — сказал Марочко в эфире RT.