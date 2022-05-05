Красноярск, , 09:05 — REGNUM На официальном сайте Красноярского края опубликованы сведения о доходах губернатора региона Александра Усса за 2021 год.

Александр Усс Иван Шилов © ИА REGNUM

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, согласно обнародованной информации, за прошлый год Усс заработал19 289 004,21 рубля (19,3 млн рублей). Ему принадлежат четыре земельных участка площадью от 775 до 174 178 кв. м, два жилых дома (324,2 и 643,9 кв. м), четыре дачных дома (от 53 до 308 кв. м), хозсооружение площадью 114 кв. м, нежилое здание площадью 327,8 кв. м, легковой автомобиль Land Rover Range Rover. В пользовании у губернатора — земельный участок площадью 6960 кв. м.

Супруга Усса отчиталась о доходах за 2021 год в размере20 651 177,86 рубля (20,7 млн рублей). Ей принадлежат три земельных участка (от 700 до 71 217 кв. м), жилой дом площадью 1074,5 кв. м, две квартиры (167,8 и 162,4 кв. м), гараж, гараж-бокс, два машино-места, три нежилых помещения (от 285,2 до 345,6 кв. м), нежилое здание площадью 889,7 кв. м, баня (24 кв. м). Также у неё есть легковой автомобиль Lexus GS 300, мотолодка Silver, маломерное судно Silverado 31А, прицеп ЛАВ 81 017. В пользовании у супруги Усса — два земельных участка (354,5 и 3431 кв. м).

Как сообщало ИА REGNUM, за 2020 года Александр Усс заработал 30,2 млн рублей, его супруга — 16,4 млн.

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