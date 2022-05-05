Москва, 5 мая, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Свыше 300 тысяч путевок в детские лагеря с кешбэком на общую сумму 11 млрд рублей было приобретено родителями, которым было возвращено 4,7 млрд рублей. Об этом 5 мая сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в своем телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский лагерь

Как напомнила глава ведомства, с 1 мая начались поездки по программе детского туристического кешбэка.

«На данный момент родители купили уже более 300 тыс. детских путевок на 11 млрд рублей, а общий объем денег, которые напрямую уже вернулись родителям на карты, составил 4,7 млрд рублей», — написала она в своем сообщении.

Также Догузова уточнила, что основная часть покупок таких путевок чаще всего приходится на весну — начало лета, при этом программа продажи детских путевок с кешбэком будет действовать до 31 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за время пятидневных первомайских праздников в Китае было совершено в общей сложности 160 млн внутренних туристических поездок.