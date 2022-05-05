Москва, 5 мая 2022, 09:05 — REGNUM Жителям России с накоплениями в иностранной валюте не следует избавляться от них, обменивая на рубли, рекомендовал экономист Игорь Николаев.
Экономист допустил, что тренд ослабления курса доллара может измениться и иностранную валюту удастся обменять по более выгодному курсу.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов отметил, что во многом укрепление рубля связано с «раздутым» профицитом торгового баланса, так как импорт продолжает сокращаться гораздо быстрее. Отметим, что 4 мая доллар подешевел до 66 рублей.
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