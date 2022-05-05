Москва, 5 мая, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Жителям России с накоплениями в иностранной валюте не следует избавляться от них, обменивая на рубли, рекомендовал экономист Игорь Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

«Если есть срочная необходимость получить рубли, конечно, нужно продать валютные запасы. Если нет, то торопиться не нужно. Мы видим, что сейчас ограничения постепенно смягчаются, стало быть, ничто не помешает продать доллары позднее», — сказал он в беседе с газетой «Московский комсомолец».

Экономист допустил, что тренд ослабления курса доллара может измениться и иностранную валюту удастся обменять по более выгодному курсу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов отметил, что во многом укрепление рубля связано с «раздутым» профицитом торгового баланса, так как импорт продолжает сокращаться гораздо быстрее. Отметим, что 4 мая доллар подешевел до 66 рублей.

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