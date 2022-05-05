Уфа, 5 мая 2022, 09:04 — REGNUM Указ о награждении государственными наградами граждан России подписал глава Российской Федерации Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован 4 мая на официальном интернет-портале правовой информации.
Среди получивших почётные звания есть и жители Башкирии.
Так, почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено учителю математики лицея №42 г. Уфы Альфие Султановой.
Звание «Заслуженный работник текстильной и легкой промышленности Российской Федерации» присвоено советнику генерального директора АО «Комбинат рабочей одежды» Михаилу Цукерману.
Заслуженным машиностроителем Российской Федерации стал начальник отдела службы производственной логистики АО «Инман» Ринер Кагарманов.
Звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации» присвоено профессору кафедры «Машины и оборудование нефтегазовых промыслов» Уфимского государственного нефтяного технического университета Фанзилю Мугаллимову.