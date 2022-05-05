Буинск, Татария, , 09:03 — REGNUM В Татарии по факту сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности, организована проверка. Информация о проволоке в запеченном хлебе появилась в интернете, сообщает следственное управление СКР по РТ.

Батон Александр Полегенько © ИА REGNUM

Согласно публикации, в городе Буинске во время еды девочка едва не проглотила кусок проволоки, запеченный в батоне. Ребенок оцарапал горло инородным предметом.

По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в 2021 году предприятие по производству хлеба в Москве закрыли на 60 суток после обнаружения гвоздя в батоне.

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