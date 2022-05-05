Москва, 5 мая, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В XXI веке вопрос социальной ответственности бизнеса встаёт очень остро, заявила корреспонденту ИА REGNUM директор Фонда развития социально значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова.

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«Несмотря на непростую геополитическую ситуацию в данный момент и возможные издержки, связанные с европейскими рынками, «зелёную повестку» не стоит сбрасывать со счетов, потому что она в любом случае понадобится бизнесу, если он захочет выходить на любые другие рынки, например, на китайский рынок.

Сейчас российскому бизнесу предстоит глобально переформатироваться, и это хороший повод, чтобы пересмотреть позиционирование компании.

В России ESG-принципы менее распространены, чем во многих других странах, однако бизнес уже говорит о необходимости их внедрения. Например, социальная ответственность бизнеса стала одной из актуальных тем на ПМЭФ-2021.

Но стратегия социального развития компании должна быть выбрана не для галочки, не потому, что так надо, иначе она просто не будет работать. Она должна отражать суть бизнеса. Для того чтобы верно выбрать стратегию, стоит опираться на несколько базовых принципов:

1. Стратегия социального развития должна быть разработана в соответствии с возможностями, не стоит переоценивать свои силы. В идеале каждое слово должно быть подкреплено делом.

Не стоит анонсировать громких проектов или коллаборации, если они еще находятся только на уровне идей. Таким образом очень легко потерять доверие потребителей.

2. Необходимо понять проблемы, которые волнуют вашу целевую аудиторию (ЦА), и гармонично вписать их в ваш бизнес.

Например, если ваших потребителей волнует проблема мусора — можно минимизировать упаковку, использовать вместо пластика бумагу и т.д. Это будет конкурентным преимуществом, которое поможет еще больше укрепить связи с ЦА.

Или ваши потребители, к примеру, поддерживают идеи лесовосстановления. В этом случае логично будет направить ресурсы на поддержку соответствующих программ.

3. Необходимо приобщать к внутренним ценностям сотрудников. Люди, которые работают в компании, должны разделять ее ценности, кроме того, они могут выступать амбассадорами бренда и транслировать свою позицию в окружающий мир.

Такой прием может сократить расходы на маркетинг и обеспечить для компании не только внешнюю, но и внутреннюю лояльность.

Более того, зачастую внедрение зеленых стандартов в офисах и на производстве элементарно приводит к экономии на бумаге, электричестве, транспорте и т.д.

4. Инвестиции в зеленую повестку — не только внутренний ресурс. Реализовать масштабные проекты под силу далеко не каждому бизнесу, но всегда есть возможности для поиска дополнительного финансирования.

Например, сейчас набирают популярность коллаборации из трёх и более компаний, участвующих в реализации одного проекта.

Кроме того, для небольших и менее раскрученных бизнесов — это отличный шанс поработать над репутацией, особенно если в проектах участвуют более крупные и именитые игроки», — высказала своё мнение эксперт.

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