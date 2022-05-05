Екатеринбург, , 09:09 — REGNUM В Екатеринбурге начали обследовать плотину на реке Исеть. С этой целью на дно водоёма погрузился водолаз, пишут СМИ.

Водолаз Mil.ru

По данным E1.ru, состояние бетонных конструкций проверяли пять лет назад. За это время могли возникнуть дефекты, которые необходимо контролировать. Задача специалиста вывить места, где подмыт грунт и оголена арматура. С собой у водолаза нож и запасы кислорода на три часа. За работой специалиста наблюдают с помощью видеокамеры.

Обследование сооружение продлится пять дней. Информация о состоянии плотины передадут в мэрию Екатеринбурга.