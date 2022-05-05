Северск, Томская область, , 09:02 — REGNUM Росатом выделил финансирование на строительство завода по производству диоксида титана в Северске Томской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе госкорпорации.

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Мощность предприятия составит 10 тыс. тонн продукции в год. Проект будет реализован компанией «Сибирский Титан», которая является резидентом территории опережающего развития «Северск».

По словам директора бизнес направления «Специальная химия» АО «ТВЭЛ» Михаила Метелкина, пигментный диоксид урана применяется в косметической, фармацевтической и пищевой промышленности, используется в производстве лакокрасочных материалов, пластмасс, ламинированной бумаги.

«Создание промышленного производства диоксида титана — важный шаг для импортозамещения в российской химической промышленности. Проект реализуется в рамках стратегии Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» по направлению «Специальная химия», — отметил он.

Отмечается также, что технология производства диоксида титана методом фторирования, предложенная Томским политехническим университетом является практически безотходной.