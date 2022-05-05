Ижевск, , 09:00 — REGNUM В Удмуртии создали новый совещательный орган — Инвестиционный комитет. Соответствующий указ, который подписал глава республики Александр Бречалов, опубликован на портале главы и правительства региона.

Инвестиции Pixabay.com

Согласно документу, комитет создается для создания благоприятного инвестиционного климата в республике и обеспечения стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности.

В ходе своей деятельности комитет будет рассматривать вопросы, связанные с нарушением инвестиционной декларации Удмуртии; определять приоритетные направления инвестиционного развития региона; разрабатывать предложения по привлечению инвестиций на важнейшие социально значимые объекты в республике; вносить предложения по снижению барьеров для развития экономики; рассматривать проекты нормативных актов, которые повлияют на инвестиционную и предпринимательскую деятельность; оценивать последствия принятия таких нормативных актов; оценивать ход выполнения и эффективность инвестпроектов; организовывать обсуждение вопросов улучшения инвестклимата в республике; собирать и обобщать разрешительную практику с привлечением деловых объединений и бизнес-омбудсмена Удмуртии.

Председателем комитета является глава республики. Комитет будет заседать не реже одного раза в два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-сентября прошлого года объем вложений в экономику республики увеличился на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достиг 72,7 млрд рублей.