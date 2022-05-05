Екатеринбург, , 09:31 — REGNUM В Екатеринбурге установили скульптуру грустному зайцу из стихотворения Агнии Барто. Памятник посвящён детям, эвакуированным на Урал в годы Великой Отечественной войны, сообщил автор идеи Дмитрий Карасюк в социальных сетях.

Заяц у ног Февронии Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Рядом с сидящем на скамейке зайцем расположилась открытая книга. На одной ее странице размещены строки детского стихотворения «Зайку бросила хозяйка» Агнии Барто. На другой — рассказ о жизни писательницы в эвакуации.

Примечательно, что скульптура расположилась на скамейке в сквере у гимназии №9. Недалеко от этого места в 1941–1943 годах жила в эвакуации Агния Барто.

Предложил установить «Зайку» екатеринбургский писатель и журналист Дмитрий Карасюк. По его словам, далеко не все поверили в осуществимость появления скульптуры. Однако реализовать задуманное удалось за 16 месяцев. Торжественное открытие памятника состоится 6 мая в 08:00 (мск).