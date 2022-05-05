Хониара, , 08:56 — REGNUM Отношение со стороны ряда западных стран к Соломоновым островам, подписавшим соглашение в сфере безопасности с Китаем, является «неприемлемым и оскорбительным», заявил премьер-министр островного государства Манассе Согаваре. Об этом 5 мая сообщает газета The Australian.

Таким образом Согаваре прокомментировал многочисленные осуждающие заявления, звучащие в адрес суверенного государства.

Манассе Согаваре «Мы сожалеем о недоверии, которое нам постоянно демонстрируют некоторые заинтересованные страны, как и о предупреждениях о военном вмешательстве, которое последует за нарушением интересов этих держав. Они относятся к нам, как к воспитанникам детского сада, гуляющим с пистолетами Colt 45-го калибра и потому нуждающимся в постоянном надзоре, что совершенно неприемлемо и оскорбительно».

В ходе выступления перед парламентом Соломоновых Островов, Согаваре также провёл параллель данной ситуации с украинским кризисом, отметив, что у каждой существующей в мире проблемы «есть, по крайней мере, две стороны».

Манассе Согаваре «Есть две стороны и в украинском кризисе, который западный мир пытается заставить каждую нацию осудить».

По его словам, провозглашающие «защиту христианских ценностей» западные страны, не так давно сами вели «самые кровопролитные войны в истории планеты».

Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Джо Байдена, обеспокоенная ростом влияния Китая в регионе, намерена активизировать взаимодействие с островными государствами Тихого океана. Предполагается, что лидеров стран до конца года пригласят на встречу в Белый дом.

Читайте также: Премьер Соломоновых островов упрекнул Австралию за партнёрство AUKUS

Читайте ранее в этом сюжете: Лидеров островных тихоокеанских стран позвали в Белый дом