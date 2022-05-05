Сеул, , 08:56 — REGNUM Спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док провел 4 мая телефонные переговоры со специальным представителем США по КНДР Сон Кимом, с которым обсудил ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Флаги США и Южной Кореи Defense.gov

Согласно опубликованным данным, участники беседы отметили, что запуски Пхеньяном баллистических ракет являются прямым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

Они осудили действия КНДР, отметив, что они представляют угрозу не только для Корейского полуострова, но и для всего мирового сообщества, а также договорились продолжить укреплять сотрудничество в решении северокорейской проблемы.

Но Гю Док и Сон Ким призвали Пхеньян вернуться к диалогу и дипломатическому пути разрешения споров.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая с территории северокорейского аэропорта Сунан был осуществлен запуск ракеты в сторону Японского моря.

Читайте также: Запущенная КНДР ракета пролетела около 470 км — Yonhap