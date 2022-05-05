Тирасполь, , 08:55 — REGNUM Оперштаб при президенте Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) принял решение отменить требование носить медицинскую маску. Об этом сообщает пресс-служба МВД ПМР.

Масочный режим. Коронавирус, карантин Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В ведомстве отметили, что за последнюю неделю в республике за сутки в среднем выявляли 18 случаев заражения коронавирусом. На этом фоне решено объявить, что ношение масок рекомендуется, но не обязательно.

«Защитить органы дыхания можно в местах большого скопления людей, общественном транспорте, поликлиниках, театрах, кинотеатрах, торговых центрах. Если забыли, переживать не стоит. Штрафы уже в прошлом», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ранее в МВД ПРМ регулярно сообщали о количестве выписанных штрафом за нарушение масочного режима.