Татищевский район, Саратовская область, , 08:56 — REGNUM В Саратовской области проводится доследственная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием подростков. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, дорожная авария произошла днем 04 мая. Несовершеннолетний водитель, управляя автомобилем «Фиат Альбеа», двигался на автоподъезде к селу Корсаковка Татищевского района от автодороги «Вязовка-Сокур» и допустил съезд машины в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП погибла 13-летняя девочка, пострадало еще четыре пассажира — девочки в возрасте от 14 до 16 лет. Детей госпитализировали в медучреждение. Угрозы жизни и здоровью 17-летнего водителя нет.

ИА REGNUM напоминает, «они где-то раздобыли машину, вшестером впихнулись в нее и катались, без прав (в этом возрасте еще не положено) и, видимо, без разрешения, умения и здравого смысла», — написал министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин в своем телеграм-канале после ДТП с подростками.

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