Татищевский район, Саратовская область, 5 мая, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В Саратовской области проводится доследственная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием подростков. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, дорожная авария произошла днем 04 мая. Несовершеннолетний водитель, управляя автомобилем «Фиат Альбеа», двигался на автоподъезде к селу Корсаковка Татищевского района от автодороги «Вязовка-Сокур» и допустил съезд машины в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП погибла 13-летняя девочка, пострадало еще четыре пассажира — девочки в возрасте от 14 до 16 лет. Детей госпитализировали в медучреждение. Угрозы жизни и здоровью 17-летнего водителя нет.

ИА REGNUM напоминает, «они где-то раздобыли машину, вшестером впихнулись в нее и катались, без прав (в этом возрасте еще не положено) и, видимо, без разрешения, умения и здравого смысла», — написал министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин в своем телеграм-канале после ДТП с подростками.

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