Вашингтон, 5 мая, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Американский пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX отделился от Международной космической станции (МКС) и начал возвращение на Землю.

Nasa.gov МКС

Отстыковка корабля с четырьмя астронавтами на борту произошла в автоматическом режиме в 01:20 по времени восточного побережья США (08:20 мск).

Приводнение аппарата у побережья штата Флорида запланировано на 00:43 по местному времени (07:43 мск) 6 мая, передает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля на Землю с МКС вернулся корабль Crew Dragon, на борту которого находились четыре космических туриста. Полет проводился в рамках первой полностью коммерческой миссии Ax-1.

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