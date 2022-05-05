Благовещенск, 5 мая, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Беженцы из Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) прибыли 5 мая в Благовещенск. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба правительства Амурской области

Василий Иванов ИА REGNUM Беженцы из Донбасса

Отмечается, что глава региона Василий Орлов посетил пункт временного размещения в Благовещенске, где были размещены прибывшие из республик Донбасса шесть семей, в числе которых 13 взрослых и 17 детей.

При этом уточняется, что вынужденные переселенцы приехали в Амурскую область из Мариуполя, Донецка, поселка городского типа Владимировка и Волновахского района. Также указывается, что все прибывшие прошли медосмотр и при необходимости получили первичную медицинскую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Россию эвакуировали ещё более 12,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины.