Элиста, 5 мая, 2022, 08:53 — ИА Регнум. В Калмыкии клещи стали чаще нападать на людей. Об этом свидетельствуют данные республиканского управления Роспотребнадзора.

Клещ

Первые случаи нападения клещей на людей в Калмыкии были зафиксированы в марте. Так, к медикам за помощью с начала года обратились уже 44 человека, в том числе 30 детей в возрасте до 14 лет. Случаев заражения Крымской геморрагической лихорадкой не подтверждено.

В 2021 году в Калмыкии после укусов клещей обратились к медикам 490 человек, в том числе 228 детей в возрасте до 14 лет.