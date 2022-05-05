Томск, 5 мая, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Первая волна весеннего половодья в Томской области завершилась. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, на праздниках ледоход на Обе пересёк границу с Ханты-Мансийским автономным округом.

ГУ МЧС по Томской области Томь освободилась ото льда

Таким образом, на всех крупных реках области вода освободилась ото льда. По словам начальника департамента защиты населения и территории Сергея Лукина, ледоход прошёл без осложнений. На контроле остаётся лишь размытый участок участок дороги в Первомайском районе.

Между тем, в мае ожидается наступление второй волны, которая начнётся после таяния снега в верховьях рек, который обычно сопровождается подъёмом уровня воды.

«Так, например, в ближайшие дни динамика воды на Чулыме может составить от +5 до +15 см, на реке Чая — от — 10 до +20 см», — отметили в администрации.

На случай возможных ЧС в состоянии повышенной готовности находятся более 6 тыс. человек, около 2 тыс. единиц транспорта, плавсредства, а также средства воздушной разведки.