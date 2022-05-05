Москва, 5 мая, 2022, 08:51 — ИА Регнум. В Москве в День Победы 9 Мая состоится традиционная акция «Бессмертный полк». Принять участие в акции смогут все желающие, сообщается на портале мэра столицы.

May9.ru Бессмертный полк

Для участия в шествии нужно прийти к месту сбора к 12:30, взять с собой штендер с фотографией участника Великой Отечественной войны. Иметь при себе паспорт, надеть удобную обувь и головной убор.

Встать в ряды «Бессмертного полка» можно будет на выходе из станций метро «Динамо» и «Белорусская». Шествие начнётся в 15:00. Длина маршрута составит 7 км. Ожидается, что к шествию присоединятся более 1 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2022 году шествие «Бессмертный полк» пройдёт в очном формате.

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