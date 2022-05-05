Власти ФРГ призвали немцев готовиться к кризису
Берлин, 5 мая, 2022, 08:50 — ИА Регнум. В Германии продолжится рост цен из-за антироссийских санкций, заявил министр экономики страны Роберт Хабек.
Heinrich-Böll-Stiftung
Роберт Хабек
Он предупредил, что цены на продовольствие и энергоносители в стране останутся высокими и в дальнейшем продолжат расти из-за санкций в отношении России. Хабек призвал немцев готовиться к дальнейшему кризису.
«Это горькая и суровая правда», — приводит слова министра RT.
При этом Хабек считает, что различные программы помощи гражданам и бизнесу уже не могут удержать ситуацию под контролем.