Новосибирск, 5 мая, 2022, 08:50 — ИА Регнум. В Новосибирской области в 2022 году начнут строить шесть школ по концессии. Об этом сегодня, 5 мая, сообщил глава региона Андрей Травников.

Александра Майер ИА REGNUM В школе

«В отношении ещё трёх школ — в связи с изменением макроэкономической ситуации строительство будет переведено в формат государственного заказа, — уточнил Травников на пресс-конференции. — По другим школам, которые строятся в рамках госзаказа, будет пересмотрена стоимость строительства путем внесения изменений в госконтракты. Мы пользуемся этими инструментами, чтобы ни одна из строек не остановилась».

Он также сказал, что три поликлиники сейчас активно строятся, в отношении ещё четырёх ситуация изменилась — идёт процедура пересмотра и удорожания из-за роста ставок по кредитам, документы находятся в Госэкспертизе.