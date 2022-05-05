Чусовой, Пермский край, 5 мая, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Прокуратура выявила нарушения в организации питания в детских садах города Чусового Пермского края. Об этом сообщили в краевом надзорном ведомстве.

(сс) Katrina_S Детский сад

Исполнитель услуг (индивидуальный предприниматель) игнорировал требования санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, в допускалось хранение полуфабрикатов вне холодильного оборудования без маркировочного ярлыка. Нереализованные продукты замораживались и хранились для последующей реализации в другие дни. Продукция размещалась на раздаче готовых блюд вне охлаждаемой витрины. На пищеблоке использовалась посуда из алюминия.

В адрес бизнесмена внесено представление. К дисциплинарной ответственности привлечены пять должностных лиц, а предприниматель — к административной. Исполнитель услуг оштрафован на 5 тыс. рублей. За нарушение требований технических регламентов ему объявлено предупреждение.