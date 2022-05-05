Владикавказ, 5 мая, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В Северной Осетии состоялась встреча главы республики Сергея Меняйло с семьями девятерых военнослужащих из республики, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции России на Украине.

Орден Мужества

Руководитель региона вручил награды, которыми президент РФ Владимир Путин удостоил военных из РСО-Алании за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Орденами Мужества посмертно награждены рядовой Вадим Дубоделов, ефрейтор Беслан Лукожев, младший сержант Маирбек Гулаев, старший сержант Осман Ибрагимов, сержант Александр Коваленко, рядовой Акоп Казарян, старший лейтенант Игорь Ковалев, младший сержант Эдуард Мильдзихов, ефрейтор Чермен Мисиков.

Сергей Меняйдо, выразив соболезнование каждой семье, пообещал, что власти региона возьмут на себя заботу о родных погибших. Он поручил министерству социальной защиты населения и руководителям районов составить социальные паспорта на каждую семью, чтобы знать, какая им в первую очередь потребуется помощь, и помогать в дальнейшем в решении возникающих проблем.