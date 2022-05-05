Нью-Йорк, США, 5 мая, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Западные СМИ освещают ситуацию на Украине на языке фейков и дезинформации. Об этом заявил на заседании комитета ООН по информации пресс-секретарь постоянного представительства России при организации Фёдор Стржижовский.

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариуполь

Дипломат отреагировал на обвинения представителей некоторых западных стран, в том числе США и Португалии, а также Украины, в распространении российской стороной дезинформации о военной спецоперации. Такие обвинения расходятся с реальностью, заявил он.

Стржижовский подчеркнул, что все заявления российских государственных органов, в том числе Минобороны, публикуются вовремя. Они содержат только проверенную информацию и передают объективную обстановку.

«Язык фейков и дезинформации выбрали как раз западные медиа. Большинство фейков разоблачаются в течение нескольких часов, но остаются в медиапространстве и успевают ввести в заблуждение большое количество потребителей информации», — сказал дипломат и добавил, что на самой Украине не отстают от западных покровителей «фабрики фейков».

Как сообщало ИА REGNUM, Стржижовский также заявил, что украинские власти специально не сообщают мирным жителям о предоставленных российской стороной гуманитарных коридорах.

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