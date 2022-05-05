Горно-Алтайск, 5 мая, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В Республике Алтай за праздничные дни с 1 по 4 мая от укусов клещей пострадало 125 человек, в том числе 40 детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Andy Murray Клещ

Всего с начала сезона в республике зарегистрировано 468 нападений клещей. В результате 11 человек заболели сибирским клещевым тифом, двое — клещевым боррелиозом.

«В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в выходные дни ежедневно исследовали клещей. Из 170 клещей в 35 экземплярах найдены боррелии, в семи — анаплазмы, в пяти — эрлихии, в двух – вирус клещевого энцефалита», — отметили в управлении.