Сеул, 5 мая, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Каждый пятый ребенок в Южной Корее не чувствует себя счастливым. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные министерства здравоохранения и Агентства по защите прав детей.

Елена Хованская ИА REGNUM Женщина с ребёнком. Сувон, Южная Корея

Согласно результатам опроса, проведенного с 16 июля по 29 октября 2021 года среди 1270 детей и подростков, 81,4% респондентов чувствуют себя счастливыми или довольны своей жизнью, противоположного мнения придерживаются 18,6% опрошенных.

Среди причин отрицательного ответа дети назвали: школьные проблемы (27,5%), экономические трудности, неблагополучие семьи, сложные отношения с друзьями, а также внешность.

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